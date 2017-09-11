Москва, 11 сентября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 43 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Justin Smith Российская теннисистка Мария Шарапова

Шарапова занимает 103-е место в списке, в её активе 605 баллов. До этого она занимала 146-ю строчку в мировом рейтинге теннисисток.

Напомним, Мария Шарапова приняла участие в Открытом чемпионате США — US Open, который стал для неё первым турниром серии Большого шлема после дисквалификации.

В ходе соревнований Шарапова дошла до четвёртого раунда, где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой — 7:5, 4:6, 2:6.

Лидирует в рейтинге испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, в активе которой 6030 очков. Второе место занимает румынка Симона Халеп, у неё 5965 очков, третье — украинка Элина Свитолина (5640 очков).

Среди российских теннисисток наиболее высокое место занимает Светлана Кузнецова, она расположилась на 8-й строчке рейтинга (4410).

Рейтинг WTA на 11 сентября:

1. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030,

2. Симона Халеп (Румыния) — 5965,

3. Элина Свитолина (Украина) — 5640,

4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5520,

5. Винус Уильямс (США) — 4756,

6. Каролина Возняцки (Дания) — 4640,

7. Йоханна Конта (Великобритания) — 4520,

8. Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,

9. Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770,

10. Елена Остапенко (Латвия) — 3502…

19. Елена Веснина (Россия) — 2140…

23. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…

31. Дарья Касаткина (Россия) — 1625…

35. Екатерина Макарова (Россия) — 1475…

56. Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…

73. Екатерина Александрова (Россия) — 813…

91. Евгения Родина (Россия) — 677…

103. Мария Шарапова (Россия) — 605.