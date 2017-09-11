Ярославль, 11 сентября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. На выборах в муниципалитет Ярославля «Единая Россия» набрала 48,95%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Единая Россия» улучшила свои результаты

В этом составе муниципалитета у единороссов было 22 мандата, в седьмом созыве будет от 30 до 32.

«Скорее всего, все 19 членов партии, которые шли по одномандатным округам, войдут в состав муниципалитета. По партийным спискам мы улучшили результат 2012 года почти на 8%. Поэтому у нас к 19 депутатам-одномандатникам добавится 11−13 мест по спискам. Это стало возможным благодаря слаженной работе с мэрией и губернатором», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия» Артур Ефремов.

Среди депутатов по списку лидирует бывший глава города и муниципалитета Алексей Малютин.