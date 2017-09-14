Москва, 14 сентября, 2017, 09:47 — ИА Регнум.

Климатический форум городов России, прошедший 21 августа с.г. в Москве, вновь выявил существенные аспекты международной дискуссии, способной значительно повлиять на экономику будущей России. Как климатические вопросы становятся элементом масштабной манипуляции и как схватить за руку тех, кто пытается использовать лженауку или подтасовки во вред российской экономике и индустрии, рассказывает в своей статье заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков.

Уильям Блейк. «Цербер». Иллюстрации к «Божественной комедии»

Одним из вопиющих фактов на сегодняшний момент является попытка перевести Россию с ее огромными зелеными массивами из разряда стран — экологических доноров в категорию «загрязнителей». Ссылки на международно утвержденные методики, приводимые, например, группой профессора Замолодчикова и Институтом глобального климата и экологии, не имеют под собой реальной основы. Возможно, методика и верна. Но учет, произвольно жонглирующий данными о поглотительной функции по отношению к углекислому газу, ставит Россию на одно из последних мест по этому показателю. Россия с огромными массивами своих лесов поглощает большое количество планетарного углекислого газа, значительно больше, чем каждый из обошедших ее в данном рейтинге, включая «тайгу Германии» и «джунгли Турции».

А ведь вопрос совершенно не праздный. Прошедшее 26 июня в Версале специальное заседание французского парламента приняло новую инициативу президента Макрона об учреждении международного экологического суда. Если данная инициатива будет принята ООН, а вероятность этого велика, то для стран-загрязнителей это может обернуться крупными финансовыми потерями. Тем недопустимее становятся ошибки и подтасовки, совершаемые при расчете экологически важных параметров.

С какими стереотипами придется бороться российским ученым-экологам в скором будущем, читайте в статье: Парижское соглашение: затишье перед бурей

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