Рыбинск, Ярославская область, 11 сентября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. МУП города Рыбинска «Водоканал» передано в региональную собственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Рыбинский Водоканал

Согласно закону о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, с 1 января 2018 года они переходят к органам власти Ярославской области.

«Главой региона поставлена задача объединить все водоканалы региона в единое подразделение. Это позволит прежде всего провести масштабную реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, так как, к сожалению, они в основном находятся в изношенном состоянии. Важно отметить, что в августе было принято решение о передаче в собственность Ярославской области пакета акций ОАО «Ярославльводоканал». Следующим шагом стала передача рыбинского предприятия, которое переименовано в ГП Ярославской области «Северный водоканал» — пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.

В рамках работы по передаче объекта директор департамента Максим Фролов посетил Рыбинский водоканал. Он обсудил с руководством предприятия проблемные моменты по передаче объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных районах области. В настоящее время работу в данном направлении активно проводят Мышкинский и Брейтовский районы.