Пекин, 11 сентября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Центральный военный совет КНР опубликовал заявление, согласно которому 10 сентября была официально завершена восьмимесячное инспектирование частей и соединений НОАК на предмет нарушения дисциплины, коррупции и распоряжений главного органа, курирующего китайскую армию.

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Инспекторы посетили более тысячи частей НОАК, провели беседы с 50 тыс. офицерами и солдатами, обработали более 1,4 тыс. ходатайств и рапортов. В ходе инспектирования было выявлено более 200 случаев нарушения дисциплины, виновные понесли соответствующие наказания, пишет «Жэньминь жибао».

Инспекторы также проверили выполнение распоряжений Центрального военного совета в рамках военной реформы КНР. Масштабная военная реформа НОАК началась в конце 2015 года. 1 февраля 2016 года семь военных округов КНР были реорганизованы в пять театров командования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, военная реформа в Китае будет завершена к концу XIII пятилетнего плана в 2020 г. Соответствующее заявление было опубликовано Центральным военным советом КНР.