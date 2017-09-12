Бишкек, 13 сентября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Главными претендентами на пост президента Киргизии остаются Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов. До дня выборов осталось чуть больше месяца (они состоятся 15 октября), и уже сейчас эта лидирующая двойка выделяется из всех 13 кандидатов. При этом достоверные рейтинги, на основании которых можно было бы делать прогнозы, широкому читателю недоступны. Об особенностях президентской гонки в Киргизии пишет редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов.

Journeys On Quest Киргизский музыкальный инструмент

Предвыборная кампания Жээнбекова, бывшего премьера, которого поддерживает президентская партия СДПК, отличается особой широтой и охватом. Агитация ведется самыми разными способами, за кандидата выступают сотрудники его предвыборного штаба и другие граждане страны, мобилизован административный ресурс. Второй кандидат, Бабанов, делает упор на продвижение в соцсетях, ставит на молодежь и ищет поддержки за пределами государства, в том числе среди российских влиятельных лиц.

Два других серьезных соперника названных кандидатов — Темир Сариев и Бакыт Торобаев — тоже имеют неплохие шансы. Однако, если первый продолжает агитацию, хотя и не столь масштабную и разнообразную, как у Жээнбекова (есть мнение, что виной тому — нехватка финансов и отсутствие подконтрольных СМИ), то второй широкой кампании не развернул. Вместо этого Торобаев объединился в блок с рядом политиков, и этот блок может попытаться продать голоса сторонников одному из сильнейших кандидатов.

Сработает ли замысел действующего президента Атамбаева о реализации сценария контролируемой передачи власти одному из соратников, читайте в статье: Скандалы заказывали? В Киргизии приближаются президентские выборы

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