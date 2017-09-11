Ярославль, 11 сентября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Ярославская партия «Яблоко» потеряло свой единственный мандат в муниципалитете. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Виноградов

На прошлых выборах в муниципалитет Ярославля партия «Яблоко» получила 5% голосов и один мандат, а на этих выборах они набрали 4,1%.

«На прошлых выборах, которые прошли при Урлашове, мы прошли в муниципалитет. Тогда, благодаря мэру Урлашову, административный ресурс работал на «Яблоко». Сейчас против. Нас лишили газеты, билбордов — практически мы остались без рекламы. Конечно, было очень много нарушений. Это и выдача «Яркарты», и социальные работники, которые заставляли своих подопечных голосовать определенным образом. Очень много говорят про то, что КОИБы были запрограммированы. Но это надо проверять, вручную пересчитав голоса», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

В ближайшее время партия «Яблоко» хочет начать борьбу на новом поле — они собираются провести референдум о возврате выборов мэра.