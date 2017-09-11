Калуга, 11 сентября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. На первом заседании новой парламентской сессии законодательного собрания Калужской области планируется обсудить вопрос, связанный с досрочным освобождением от должности Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ольги Копышенковой. Об этом сегодня, 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского областного парламента.

Admoblkaluga.ru Уполномоченная по правам ребёнка в Калужской области Ольга Копышенкова

14 сентября 2017 года на первом заседании шестой сессии Заксобрания области омбудсмен выступит с докладом Калужской о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области за 2016 год. Тогда же депутаты обсудят просьбу Копышенковой об отставке.

Ранее доклад обсудили на заседании комитета по законодательству. Также парламентарии уже разработали проект постановления, в соответствии с которым объявляется процедура выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области в связи с досрочным прекращением полномочий текущего.

В докладе были отмечены и проблемы, которые, в частности, связаны с алиментными обязательствами, реализацией прав детей при раздельном проживании родителей, социальными гарантиями льготных категорий семей и детей.

В отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского областного парламента пока не комментируют решение Ольги Копышенковой покинуть пост.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, полгода назад омбудсмен оказалась в центре локального скандала. Так, 18 февраля 2016 года группу госслужащих во главе с Ольгой Копышенковой заметили купающимися в бассейне Калужского государственного университета. На вопрос, почему они находятся в бассейне в рабочее время, омбудсмен заявила, что у неё отпуск. Другие женщины, участвовавшие в заплыве, от комментариев отказались. Как выяснилось, они оказались сотрудницами аппарата уполномоченного по правам ребёнка.

Одна из посетивших бассейн женщин — советница уполномоченного Людмила Мелекесова. Ранее она работала начальником исправительной колонии №7 УФСИН России по Калужской области, где разгорелся коррупционный скандал: заключенные обвиняли её в вымогательстве. Третьей купальщицей оказалась главный бухгалтер областного ведомства по защите прав детей Татьяна Селина.