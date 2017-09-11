Ярославль, 11 сентября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Лидер ярославских справедливороссов Анатолий Каширин отметил, что на муниципальных выборах победили жесткий административный ресурс и большие деньги. Итоги голосования он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

«У нас два мандата пока получают Илья Советов и Елена Анашкина. Партия прошла в муниципалитет, и это для меня главное, как для секретаря бюро совета. Поэтому я практически не разочарован, что не прошел, если вы мне, конечно, поверите. Значит, где-то не доработал… К сожалению, все, что произошло, «усилит» муниципалитет. Работы впереди много, я секретарь бюро партии, предстоят выборы в областную Думу, выборы президента. Мы работаем, делаем выводы, проводим работу над ошибками ‑ и вперед» — пояснил Анатолий Каширин.

В муниципалитете 6-го созыва Анатолий Каширин возглавлял фракцию «Справедливой России», являлся членом постоянных комиссий муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике и по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.