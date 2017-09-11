Москва, 11 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем Иосифа Кобзона.

Kremlin.ru Иосиф Давыдович Кобзон

В поздравлении, в частности, отмечается уникальность Кобзона, человека, «который смог себя реализовать в политической и общественной сферах также ярко, как и в творчестве».

«За многие годы в политике Вы избирались депутатом в разных регионах, в непростых конкурентных условиях. Но, несмотря на это, всегда завоевывали доверие и любовь избирателей благодаря чуткому отношению к людям, искреннему стремлению сделать их жизнь лучше. Талант, профессионализм и мужество — качества, которые люди ценят в Вас», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народному артисту СССР Иосифу Кобзону 11 сентября исполняется 80 лет. Певец собирается громко отметить юбилей: 20 сентября даст сольный концерт на главной сцене страны — в Государственном Кремлевском дворце.