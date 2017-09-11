Черкесск, 11 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Подведены предварительные итоги выборов в думу города Черкесска. Со значительным отрывом от остальных участников выборной гонки лидирует «Единая Россия», набравшая 82,15% голосов избирателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Депутаты гордумы избираются по партийным спискам. Для прохождения в орган местного самоуправления партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. Пока не дотягивают до этого показателя две партии «Коммунисты России» — 4,67% и КПРФ — 4,78%.

Остальные участники выборов набрали следующее количество голосов: ЛДПР — 3,83%, «Справедливая Россия» — 1,76%, Гражданская платформа» — 0,63%, «Родина» — 0,57%.

В настоящее время итоги выборов еще неокончательные, подсчет голосов продолжается. Данные по явке, предоставленные на 18:00 10 сентября, говорят об активности избирателей. Всего на избирательные участки пришло почти 67% от их общего числа.

Напомним, предыдущие выборы в городскую думу Черкесска, проходившие в 2012 году, также проходили при высокой активности избирателей — 60,49%.

«Единая Россия» набрала на них 73,72% голосов, КПРФ — 11,34%, «Справедливая Россия» — 8,48%. Остальные партии, участвовавшие в выборах, не смогли попасть в думу. Городская дума Черкесска была избрана в количестве 40 депутатов.