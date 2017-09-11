Казань, 11 сентября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В Татарии к началу июля 2017 года на диспансерном наблюдении находились 30 237 больных алкоголизмом и алкогольными психозами. Это 1,37% от общей численности населения республики трудоспособного возраста, которая на начало 2017 года составляло 2 201 986 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

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К Всероссийскому празднику трезвости, который отмечают 11 сентября, республика подошла с итогом: 779,37 больных алкоголизмом на 100 тыс. населения. За январь-июнь 2017 года их список пополнился ещё 775 гражданами, получившими диагноз «хронический алкоголизм». Относительно такого же периода 2016 года показатель вырос на 3,6%. Наибольший рост показателей фиксировался в Алексеевском, Буинском и Спасском районах.

По данным Роспотребнадзора РТ, за первое полугодие 2017 года в регионе зарегистрировано 349 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями против 423 за такой же период 2016 года. 89,7% пострадавших старше 18 лет, но 6,3% — это дети в возрасте до 14 лет.

«В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 74,2%, спиртом неуточнённым — 8,6% (из них на суррогаты алкоголя приходится 16,7%), отравления метанолом составили 14,6%, 2-пропанолом — 2,6%. Показатели смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за 1 полугодие 2017 года составили 3,9 на 100 тыс. населения, то есть наблюдается рост в 1,1 раза. Все случаи с летальными исходами приходятся на лиц в возрасте 18 лет и старше», — отмечают в ведомстве.

Всего от отравления суррогатным алкоголем в регионе за полгода 2017 года умерли 172 человека.

По данным Госалкогольинспекции РТ, за этот период по результатам проверок изъяли 121 699 литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. По данным фактам были возбуждены 107 уголовных дел в сфере оборота алкогольной продукции. Общая сумма штрафов, наложенных по административным материалам Госалкогольинспекции, — около 10,449 млн рублей.

По информации Татарстанстата, на начало сентября литр водки крепостью 40% стоил около 525 рублей. Союз производителей алкогольной продукции приводит другую цифру — около 321 рубля.

Напомним, в конце августа 2017 года глава региона Рустам Минниханов провёл заседание Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках него были подведены итоги за первое полугодие 2017 года. За этот период объём розничной реализации алкогольной продукции по сравнению с первым полугодием 2016 года вырос на 5%. В том числе увеличился объем розничной продажи водки, произведённой в регионе.

АО «Татспиртпром» создано в 1997 году решением республиканского правительства. По данным официального сайта предприятия, оно располагает производственными мощностями, обеспечивающими выпуск 13% всей водки в России. В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликероводочных завода и один винзавод. По итогам 2015 года общие выплаты компании в бюджеты различных уровней составили более 22 млрд рублей. Председателем совета директоров АО является премьер-министр РТ Алексей Песошин.