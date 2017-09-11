Астана, 11 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. По данным оперативного учета уборочной кампании, на 11 сентября 2017 года сельхозпредприятия Казахстана заготовили более 14 млн тонн зерна, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на источник в министерстве сельского хозяйства республики.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

На отчетную дату зерноуборочные компании убрали 11,5 млн га, что составляет около 76% от всех посевных площадей Казахстана. Средняя урожайность 12,6 ц/га.

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Отметим, что в аналогичном периоде 2016 года в Казахстане было заготовлено 13, 3 млн тонн зерна и обработано около 9,1 млн га посевных площадей. Средняя урожайность составляла 14,7 ц/га.

По итогам прошлой зерноуборочной кампании, в Казахстане был достигнут рекорд и по количеству собранного урожая, и по урожайности.