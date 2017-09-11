Москва, 11 сентября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Итоги единого дня голосования 10 сентября, в который в регионах России прошли выборы различных уровней, могут стать поводом для поддержания курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По мнению собеседника издания, у граждан РФ есть запрос на обновление. Другой источник подчеркнул, что Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса и ожидается ряд других замен — не менее десяти глав регионов.

Ранее в семи регионах России прошли кадровые перестановки, их возглавили новые губернаторы: Максим Решетников (Пермский край), Андрей Никитин (Новгородская область), Николай Любимов (Рязанская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Александр Евстифеев (Марий Эл), Артур Парфенчиков (Карелия) и Александр Бречалов (Удмуртия). Все они, по предварительным итогам голосования, победили в первом туре.

Якобы с учетом этого «успешного опыта» Кремль намерен продолжить кадровые перестановки. При этом, отмечает издание, задача нарастить явку на региональных выборах Кремлем не ставилась, и этот подход себя оправдал — явка осталась в пределах нормы.

Не уточняется, как высокая явка на выборах могла помешать избранию глав этих регионов. То, что граждане РФ проигнорировали региональные и муниципальные выборы, говорит о многом. Например о том, что голосуют за тех, кого предложили и не считают, что выбранные муниципальные депутаты реально способны решить повседневные проблемы.

Читайте также: Выборы: люди не верят в местную власть, потому и явка низка

А также: Грядущие отставки губернаторов — «прицел на президентские выборы-2024»

Отметим, что в своем материале издание не ссылается на какие-либо открытые источники. Логично предположить, что выборы стали поводом для того, чтобы сообщать со ссылкой на неназванные источники о возможных кадровых перестановках.