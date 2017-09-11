Ярославль, 11 сентября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. На муниципальных выборах в Ярославле ЛДПР показало третий результат в перешагнуло 5% порог, — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии Андрей Потапов.

Ldpr.tv ЛДПР считает залогом своего успеха активность кандидатов

На прошлых выбор в муниципалитет города либеральные демократы набрали чуть более 2% голосов. В этот раз они превысили свои результаты почти в 4 раза — 8,95%.

«Результаты хорошие, но могли быть и лучше. На прошлых выборах мы получили всего два с небольшим процента, а сейчас прошли в муниципалитет и получим два мандата точно, а может, даже и три. Точно проходит в гордуму Михаил Зиборов, который работает моим помощником в областной думе, и воспитатель детского сада Марина Дьячевская. Такой прорыв, мне кажется, стал возможным благодаря активности наших кандидатов. У нас хоть и нет денежных мешков, но наши кандидаты много встречались с людьми» — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии ЛДПР Андрей Потапов.

На выборах губернатора Ярославской области кандидат от ЛДПР Андрей Ватлин набрал 2,9% голосов.