Тутаев, Ярославская область, 11 сентября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Одновременно с выборами губернатора в Тутаеве проходил опрос о том, какое имя дать городу. Жителям предложили два варианта: современное название Тутаев и имя, которое носил город до революции, — Романов-Борисоглебск. Опрос проводился в семи пунктах с 8 утра до 8 вечера.

Жители Тутаева не пожелали менять имя своему городу

Наибольшая явка была зафиксирована на двух участках, расположенных в здании ДЮСШ №1 и в здании департамента культуры.

«За переименование Тутаева в Романов-Борисоглебск проголосовало более 4 тысяч человек — 37−38% от имеющих право голосовать. За то, чтобы оставить городу его имя, высказалось более 7 тысяч человек — 63%. Более точные цифры сейчас сказать не могу — документы не под рукой. Всего в опросе приняло участие 11 тысяч 998 человек. Явка на него была выше, чем на губернаторских выборах», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя опросной комиссии Светлана Кузнецова.

Наблюдатели зафиксировали 4 случая вброса бюллетеней и попыток сделатьэто. В 20:00 голосование было закрыто. Депутат облдумы Александр Воробьев попытался поприсутствовать при подсчете голосов, но его и представителя информационного агентства «Красная весна» не пустили в помещение, где шел подсчет голосов. На трех участках комиссия недосчиталась 925 бюллетеней.

«Председатель комиссии седьмого участка Ольга Лебедева сказала, что нужен особый запрос от областной думы. Перед началом опроса я спрашивал у председателя опросной комиссии, и он сказал, что депутату областной думы никаких дополнительных разрешений для присутствия при подсчете голосов не требуется. На другом участке работает член Госдумы Валентин Шурчанов, и никаких документов с него не спрашивают», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Теперь результаты опроса пойдут в Госдуму, но как она их воспримет — неизвестно, так как опрос носит рекомендательный характер.