Вашингтон, 11 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Украина создала себе непривлекательный образ в результате запрета на въезд в страну Михаилу Саакашвили, заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, сообщает 11 сентября УНН.

Михаил Саакашвили

По его словам, Киев создал для страны «проблему из ничего», когда начал «не самым умным способом» решать вопрос о гражданстве бывшего грузинского президента. Пайфер отметил, что хотя неизвестно, Грузия или Украина важнее для Саакашвили, ситуацию с экс-президентом можно было решить «умнее».

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«Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой у Украины не было», — сказал экс-посол.

Напомним, ранее МИД Польши вызвал украинского посла для «дачи пояснений» по факту запрета Саакашвили на въезд на Украину. Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что Киев ведет себя «нецивилизованно», а для запрета на въезд на Украину Михаилу Саакашвили «нет законных оснований».

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