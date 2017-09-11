Суд над Улюкаевым: трансляция ИА REGNUM c очередного заседания
11 сентября в Замоскворецком городском суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти».
Сегодня в суде продолжат допрашивать свидетелей обвинения.
ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию с заседания.
Улюкаев на месте.
Заседание вот-вот начнётся.
В зале снова нет мест. Интерес к процессу небывалый.
Журналисты пытались спросить Улюкаева по поводу комментариев Игоря Сечина.
«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — прокомментировал кратко Улюкаев.
Ожидается, что сегодня будет больше трёх свидетелей выступать.
Судебное заседание началось с 20-минутной задержкой
Судья — Лариса Семенова.
Пришёл свидетель обвинения — заместитель министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков.
Он объяснил свои полномочия, упомянул, что с апреля 2016 года занимает пост, подчиняется прямо министру экономического развития.
Гособвинитель Непорожный задаёт общие вопросы о структуре и субординации ведомства.
Пристансков указывает, что необходимо было сделать со стороны Росимущества в отношении проработки сделки по приватизации.
По словам Пристанскова, работа по приватизации пакета акций «Башнефти» началась ещё до его назначения.
На февральском совещании в 2016 году процесс был запущен.
Вопрос обвинения: «Что-нибудь известно об обращении Дворковича о проработке вопроса приватизации?»
Ответ: «Да, получил»
Пристансков не помнит, проводилась ли рабочая встреча МЭР и «ВТБ Капитал». Утвердительно ответил о направлении писем потенциальным покупателям пакета акций. В то же время подчеркнул, что ограничения для госкомпаний могли быть установлены только отдельным актом правительства в данном случае.
Вопрос свидетелю:
«Вам что-то известно о том, министр Улюкаев вёл ли подготовительную работу по ограничению участия в покупке акций «Башнефти» компаний с частичным госучастием?»
Пристансков ответил, что ничего не знает.
По его словам, акт по ограничению доступа к сделке компании должен был быть согласован с Росимуществом.
У него такого акта не было.
Алексей Улюкаев сидит спокойно, снял очки и крутит их в руках. Немного скучает, видимо.
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Сейчас на заседании обсуждают детали оформления доклада правительству о приватизации — даты, что там прописывалось, как формировалась стоимость акций и т.п.
Пристансков: «В конце сентября «ВТБ Капитал получил» единственную обязывающую заявку на участие в приватизации — от «Роснефти». Других обязывающих заявок не поступало».
19 сентября был направлен доклад о приватизации правительству, но там стратегический инвестор указан не был.
1 октября директивы поступили, которые позволяют «Роснефти» участвовать в сделке. Затем было принято решение правительством о продаже стратегическому инвестору.
В конце октября «ВТБ Капитал» представил информацию о том, что все обязательства исполнены, деньги поступили в федеральный бюджет РФ, как и планировалось в течение 2016 года.
Вопрос прокурора: «Как вы оцениваете продажу — это выгодная была сделка?»
Пристансков ответил, что да, это была выгодная сделка, продажа состоялась по ценам выше, чем те, которые были выставлены оценщиком.
Вопрос: «Покупка «Роснефтью» акций положительно должна была сказаться на последующих продажах акций «Роснефти»?»
Ответ: «Это имело бы сильный положительный эффект».
Вопрос: «Была ли вам известна позиция Улюкаева по вопросу участия компании ІРоснефть» по приватизации «Башнефти»? Если она изменялась, то как?»
Ответ: «Я об этом ничего не знаю».
Допрашивают адвокаты.
«Когда-либо в процессе приватизации «Башнефти» издавало ли правительство официальные документы, приостанавливающие приватизацию?»
«Нет, мне такого неизвестно», — ответил Пристансков.
Он чувствует себя уверенно, но отвечает аккуратно.
Вопрос от судьи: «Были ли совещания у Улюкаева по вопросу «Башнефти»?»
Пристансков: «Какие-то совещания проходили. Это нормальная практика, это нормальная работа».
«Были совещания 2016 года, я не могу вспомнить, что тогда говорил Улюкаев», — добавил он.
Среди последних вопросов адвокатов: «Могло ли МЭР повлиять на результаты сделки уже после её совершения?»
Глава Росимущества ответил, что не понимает такой формулировки вопроса:
«После совершения сделки уже всё закрыто».
Вызван следующий свидетель — гендиректор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий.
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Яковицкий вкратце рассказал о порядке работы по приватизации — когда пришло письмо с предложением участия в приватизации (февраль), объяснил обязательства «ВТБ Капитал» в продаже — «предоставить правительству некий формат продажи пакета акций», в соответствии с договором рассказать о различных вариантах продажи, о результатах независимой оценки.
Вопрос свидетелю: «МЭР, и в частности Улюкаев, сообщали вам каким-либо определённым образом, что участие с неполным участием РФ является нецелесообразным?
«Не сообщало», — ответил он.
По его словам, предпочтительным был способ продажи одним лотом стратегическому инвестору, говорилось в переписке банка с правительством.
Яковицкий уточнил, что это бы максимизировало выручку, в сравнении с торгами на бирже.
Адвокат Бурковская: «Получали ли от Росимущества или МЭР официальные документы о приостановке приватизации?»
Яковицкий: «Нет».
Предложения о покупке акций «Башнефти», кроме «Роснефти», направлялись в «Лукойл», «Татнефтегаз», ННК, указал Яковицкий.
Третий свидетель: спекцор Life. ruАлександр Юнашев
Он заявил, что издалека видел, как Сечин и Улюкаев беседовали на саммите БРИКС в октябре 2016 года.
Его вызвали из-за того, что, по версии следствия, там начались вымогательства.
«Издалека я не мог слушать, общались они или нет», — заявил Юнашев.
Прокурор предупреждает, что его слова сейчас записываются, и просит отвечать точно и тщательно.
Пока корреспонденты ждали в зале, спецкор Life.ru пошёл в холл, там увидел, как вдали Игорь Сечин, Алексей Улюкаев и Андрей Костин играют в бильярд, о чём-то переговаривались. С оператором Павлом Барановым Юнашев решили его снять издалека.
Вопрос: «Видели или слышали, что Улюкаев разговаривает с кем-то из участников, Сечиным…»
«Я стоял далеко. На момент моего подхода мне кажется, он уже ничего не говорил. (Улюкаев чуть улыбнулся)», — ответил Юнашев.
«Додумывать я что-то не могу. Три человека играли в бильярд…» — добавил он.
В прямом эфире «Лайфа» была произведена полная трансляция записи того, что было снято, пояснил свидетель.
Корреспонденты этого не видели, не знали, быстро поставили. Потом уже отредактировали запись, подняли звук — по традиционной практике, уточнил он.
Свидетель обратил внимание, что настроение было шутливое, а Сечин, обычно молчаливый и не любящий журналистов, активно шутил и веселился во время игры в бильярд.
Обстановка в зале немного разрядилась. Участники дела оживились и даже посмеялись.
Адвокаты начали спрашивать наперебой, судья сделала замечание.
Свидетель пояснил, что Улюкаев стоял вполоборота, он не мог слышать, что обсуждалось, — он был в 40 метрах.
Сечин во время игры в бильярд кричал: «Банкир — всему голова».
Улюкаев проявил интерес к этому свидетелю и уточнил, сколько людей было в холле во время игры.
Юнашев ответил, что, видимо, «весь протокол»: кто-то сидел на диване, отдыхали.
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Свидетеля отпустили.
Заседание продолжится 13 сентября.
Трансляция ИА REGNUM завершена.
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