Дарья Антонова ИА REGNUM Экс-министр Алексей Улюкаев

10:07 11 сентября в Замоскворецком городском суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». Сегодня в суде продолжат допрашивать свидетелей обвинения. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию с заседания.

10:08 Улюкаев на месте. Заседание вот-вот начнётся.

10:10 В зале снова нет мест. Интерес к процессу небывалый.

10:27 Журналисты пытались спросить Улюкаева по поводу комментариев Игоря Сечина. «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — прокомментировал кратко Улюкаев.

10:27 Ожидается, что сегодня будет больше трёх свидетелей выступать.

10:28 Судебное заседание началось с 20-минутной задержкой

10:28 Судья — Лариса Семенова.

10:29 Пришёл свидетель обвинения — заместитель министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков.

10:31 Он объяснил свои полномочия, упомянул, что с апреля 2016 года занимает пост, подчиняется прямо министру экономического развития.

10:32 Гособвинитель Непорожный задаёт общие вопросы о структуре и субординации ведомства.

10:38 Пристансков указывает, что необходимо было сделать со стороны Росимущества в отношении проработки сделки по приватизации.

10:38 По словам Пристанскова, работа по приватизации пакета акций «Башнефти» началась ещё до его назначения. На февральском совещании в 2016 году процесс был запущен.

10:41 Вопрос обвинения: «Что-нибудь известно об обращении Дворковича о проработке вопроса приватизации?» Ответ: «Да, получил»

10:41 Пристансков не помнит, проводилась ли рабочая встреча МЭР и «ВТБ Капитал». Утвердительно ответил о направлении писем потенциальным покупателям пакета акций. В то же время подчеркнул, что ограничения для госкомпаний могли быть установлены только отдельным актом правительства в данном случае.

10:45 Вопрос свидетелю: «Вам что-то известно о том, министр Улюкаев вёл ли подготовительную работу по ограничению участия в покупке акций «Башнефти» компаний с частичным госучастием?»

10:45 Пристансков ответил, что ничего не знает.

10:47 По его словам, акт по ограничению доступа к сделке компании должен был быть согласован с Росимуществом. У него такого акта не было.

10:49 Алексей Улюкаев сидит спокойно, снял очки и крутит их в руках. Немного скучает, видимо. [[[picture1]]]

10:50 Сейчас на заседании обсуждают детали оформления доклада правительству о приватизации — даты, что там прописывалось, как формировалась стоимость акций и т.п.

10:51 Пристансков: «В конце сентября «ВТБ Капитал получил» единственную обязывающую заявку на участие в приватизации — от «Роснефти». Других обязывающих заявок не поступало».

10:54 19 сентября был направлен доклад о приватизации правительству, но там стратегический инвестор указан не был.

10:58 1 октября директивы поступили, которые позволяют «Роснефти» участвовать в сделке. Затем было принято решение правительством о продаже стратегическому инвестору. В конце октября «ВТБ Капитал» представил информацию о том, что все обязательства исполнены, деньги поступили в федеральный бюджет РФ, как и планировалось в течение 2016 года. Вопрос прокурора: «Как вы оцениваете продажу — это выгодная была сделка?» Пристансков ответил, что да, это была выгодная сделка, продажа состоялась по ценам выше, чем те, которые были выставлены оценщиком.

11:00 Вопрос: «Покупка «Роснефтью» акций положительно должна была сказаться на последующих продажах акций «Роснефти»?» Ответ: «Это имело бы сильный положительный эффект». Вопрос: «Была ли вам известна позиция Улюкаева по вопросу участия компании ІРоснефть» по приватизации «Башнефти»? Если она изменялась, то как?» Ответ: «Я об этом ничего не знаю».

11:02 Допрашивают адвокаты. «Когда-либо в процессе приватизации «Башнефти» издавало ли правительство официальные документы, приостанавливающие приватизацию?» «Нет, мне такого неизвестно», — ответил Пристансков.

11:02 Он чувствует себя уверенно, но отвечает аккуратно.

11:04 Вопрос от судьи: «Были ли совещания у Улюкаева по вопросу «Башнефти»?» Пристансков: «Какие-то совещания проходили. Это нормальная практика, это нормальная работа». «Были совещания 2016 года, я не могу вспомнить, что тогда говорил Улюкаев», — добавил он.

11:06 Среди последних вопросов адвокатов: «Могло ли МЭР повлиять на результаты сделки уже после её совершения?» Глава Росимущества ответил, что не понимает такой формулировки вопроса: «После совершения сделки уже всё закрыто».

11:09 Вызван следующий свидетель — гендиректор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий.

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11:14 Яковицкий вкратце рассказал о порядке работы по приватизации — когда пришло письмо с предложением участия в приватизации (февраль), объяснил обязательства «ВТБ Капитал» в продаже — «предоставить правительству некий формат продажи пакета акций», в соответствии с договором рассказать о различных вариантах продажи, о результатах независимой оценки.

11:18 Вопрос свидетелю: «МЭР, и в частности Улюкаев, сообщали вам каким-либо определённым образом, что участие с неполным участием РФ является нецелесообразным? «Не сообщало», — ответил он.

11:19 По его словам, предпочтительным был способ продажи одним лотом стратегическому инвестору, говорилось в переписке банка с правительством. Яковицкий уточнил, что это бы максимизировало выручку, в сравнении с торгами на бирже.

11:20 Адвокат Бурковская: «Получали ли от Росимущества или МЭР официальные документы о приостановке приватизации?» Яковицкий: «Нет».

11:23 Предложения о покупке акций «Башнефти», кроме «Роснефти», направлялись в «Лукойл», «Татнефтегаз», ННК, указал Яковицкий.

11:27 Третий свидетель: спекцор Life. ruАлександр Юнашев

11:28 Он заявил, что издалека видел, как Сечин и Улюкаев беседовали на саммите БРИКС в октябре 2016 года.

11:29 Его вызвали из-за того, что, по версии следствия, там начались вымогательства.

11:30 «Издалека я не мог слушать, общались они или нет», — заявил Юнашев. Прокурор предупреждает, что его слова сейчас записываются, и просит отвечать точно и тщательно.

11:34 Пока корреспонденты ждали в зале, спецкор Life.ru пошёл в холл, там увидел, как вдали Игорь Сечин, Алексей Улюкаев и Андрей Костин играют в бильярд, о чём-то переговаривались. С оператором Павлом Барановым Юнашев решили его снять издалека. Вопрос: «Видели или слышали, что Улюкаев разговаривает с кем-то из участников, Сечиным…» «Я стоял далеко. На момент моего подхода мне кажется, он уже ничего не говорил. (Улюкаев чуть улыбнулся)», — ответил Юнашев. «Додумывать я что-то не могу. Три человека играли в бильярд…» — добавил он.

11:36 В прямом эфире «Лайфа» была произведена полная трансляция записи того, что было снято, пояснил свидетель. Корреспонденты этого не видели, не знали, быстро поставили. Потом уже отредактировали запись, подняли звук — по традиционной практике, уточнил он.

11:36 Свидетель обратил внимание, что настроение было шутливое, а Сечин, обычно молчаливый и не любящий журналистов, активно шутил и веселился во время игры в бильярд.

11:37 Обстановка в зале немного разрядилась. Участники дела оживились и даже посмеялись.

11:38 Адвокаты начали спрашивать наперебой, судья сделала замечание. Свидетель пояснил, что Улюкаев стоял вполоборота, он не мог слышать, что обсуждалось, — он был в 40 метрах.

11:39 Сечин во время игры в бильярд кричал: «Банкир — всему голова».

11:40 Улюкаев проявил интерес к этому свидетелю и уточнил, сколько людей было в холле во время игры. Юнашев ответил, что, видимо, «весь протокол»: кто-то сидел на диване, отдыхали.

11:41 [[[picture2]]] Свидетеля отпустили.

11:41 Заседание продолжится 13 сентября.