Пхеньян, 11 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. КНДР заявила о разработке нового «супермощного термоядерного оружия», которое позволит предотвратить ядерную войну на Корейском полуострове и сдержит возрастающие «враждебные действия со стороны США», говорится в сообщении МИД Северной Кореи, опубликованном Центральном телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По сообщению дипломатов, США продолжают манипулировать Советом Безопасности ООН для того, чтобы ужесточить санкции против Северной Кореи. Пхеньян за такими действиями пристально следит и готов «дать отпор» санкциям и давлению, которые входят в «крайне безрассудную фазу».

«Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября на голосование Совета Безопасности ООН будет вынесен проект резолюции США по санкциям против КНДР. Документ был сформирован после того, как 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для установки в боевой части межконтинентальных баллистических ракет.

Читайте также: СБ ООН проголосует по санкциям против КНДР 11 сентября

По сообщению СМИ, Вашингтон пересмотрел проект резолюции после того, как Россия и Китай продемонстрировали свою позицию относительно дальнейшего санкционного давления на Северную Корею за очередные ядерные испытания.

Новый проект, пишет Agence France-Presse, смягчает санкции, первоначально запланированные Вашингтоном. Среди этих санкций было эмбарго на поставку нефти в Северную Корею.

Некоторые пункты были исключены из резолюции, например, об индивидуальных санкциях в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына, после четырех дней напряженных переговоров с Пекином и Москвой. Несмотря на осуждение политики КНДР, Россия и Китай считают, что возможность санкционного давления исчерпана.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Она вновь обострилась 3 сентября, когда Северная Корея провела очередные ядерные испытания, ставшие крупнейшими в ее истории. Испытанная водородная бомба более чем в десять раз мощнее сброшенной Соединенными Штатами на Хиросиму — ее мощность, по оценке японских специалистов, составила от 120 до 160 килотонн.

Читайте также: Атомная бомба — теперь в Японии?

Накануне, 10 сентября, на приеме в честь 69-й годовщины создания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын призвал ученых-ядерщиков не ослаблять усилий для совершенствования ядерных сил страны. Он также выразил уверенность в том, что «благодаря независимой экономике, коллективу ученых, армии и народу окончательная победа революции идей чучхе предопределена».

На завершившемся 5 сентября в Китае саммите стран БРИКС была принята декларация, которая, осуждая ядерные испытания Северной Кореи, подчеркивает необходимость решения вопроса мирными средствами в ходе прямого диалога всех заинтересованных сторон. Такое четкое высказывание, вероятно, можно расценить как черту под предшествовавшим образом поведения, предполагающим роль США в качестве «ковбоя-умиротворителя», играющего первую скрипку в решении северокорейской ядерной проблемы.

Читайте также: Итоги саммита БРИКС: Россия загоняет США в корейскую ловушку

Наблюдаемые на протяжении последнего времени действия Вашингтона убедили весь мир в том, что они ведут только к ухудшению обстановки. В ответ на санкции и демонстрации американской военной силы Пхеньян только интенсифицирует свои ракетно-ядерные испытания.

По словам президента РФ Владимира Путина, «решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол».

Читайте также: Южная Корея угрожает КНДР нестабильностью и экономическими проблемами