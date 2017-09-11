Ярославль, 11 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Партия «Патриоты России» не смогла преодолеть 5% барьер на выборах в муниципалитет Ярославля, а в одномандатном округе Веру Никольскую обошел кандидат от «Единой России» Дмитрий Петровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Вера Никольская

Таким образом, Вера Никольская не проходит в муниципалитет Ярославля.

«Без комментариев. Это 100%-й административный ресурс. В этот состав я, бесспорно, не попадаю… Ну, что поделать, такова жизнь. Чем буду заниматься? Пенсией. Дачей, огородом, своей семьей» — сказала корреспонденту ИА REGNUM Вера Никольская.

Вера Никольская — заслуженный работник здравоохранения РФ, в 1996—2008 гг. являлась депутатом Государственной Думы Ярославской области, в 1996—2004 гг. — депутатом муниципалитета города Ярославля второго и третьего созывов.

В муниципалитете шестого созыва являлась председателем постоянной комиссии по социальной политике и членом комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.