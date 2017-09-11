Казань, 11 сентября, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 8 ноября 2017 года рассмотрит обоснованность иска о банкротстве к экс-главе правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Исковое заявление конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», поданное 1 августа, принято к производству 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее иск был оставлен без движения, истцу предложили устранить недочёты. Размер финансовых претензий к Мусину — 16 790 029,19 рубля. К 8 ноября должник, который до середины октября пробудет в СИЗО, так как проходит подозреваемым по 22 уголовным делам, должен предоставить список своего имущества.

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Бывшего председателя правления «Татфондбанка» следствие подозревает в мошенничестве, легализации денежных средств и злоупотреблении служебными полномочиями. Он был задержан правоохранительными органами в день отзыва лицензии у ТФБ — 3 марта 2017 года. 11 апреля 2017 года банк был признан банкротом. До 10 апреля 2018 года продлится его конкурсное производство. Расследование уголовного дела по деятельности руководства банка продолжается, правоохранительные органы выявляют новые факты нарушений. Среди них — вывод ликвидных активов, присвоение кредитных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным правоохранительных органов, один из эпизодов связан с ООО «Аида и Д». В декабре 2014 года «Татфондбанк» предоставил данному ООО без поручителей и залога кредит на сумму 133,7 млн рублей. По данным следствия, 40 млн рублей из них были перечислены на счета Мусина для «использования по своему усмотрению». По данным ЦБ РФ, Мусин является единственным участником ООО «Аида-Р».

Отметим, самым крупным акционером ТФБ с долей 17,36% выступает ООО «Новая нефтехимия». Роберт Мусин является конечным совладельцем этой компании через учреждённые им юрлица. Есть доля в банке у него и через другого акционера — АО «Ипотечное агентство РТ».

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Кроме того, проведённая инвентаризация имущества другого банка-банкрота ООО «Татагропромбанк» показала среди его «активов» свыше 35 просроченных кредитов. Среди них около десятка межбанковских, предоставленных двум другим банкротам — «ИнтехБанку» и «Татфондбанку». Последнему из них было выдано пять на общую сумму 440 млн рублей.

ООО «Татагропромбанк», признанный банкротом в конце мая 2017 года, входил в банковскую группу «Татфондбанка» (ТФБ). Его основной акционер с долей 46,58% — ООО «Новая нефтехимия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Арбитражный суд Татарии поступил иск конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» с требованием признать банкротом ООО «Новая нефтехимия». Сумма исковых требований — 161,499 млн рублей.

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