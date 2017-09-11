Москва, 11 сентября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по Крыму основана на ее антироссийских выпадах. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек в интервью ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Меркель лукавит о Крыме в угоду своей личной антироссийской позиции, — сказал Бальбек. — Германия действительно была разделенной, это факт, а Крым всегда ассоциировался с Россией — это тоже факт, был подарен абсолютно незаконно Украине ‑ и это факт».

По его словам, такие высказывания канцлера Германии могут восприниматься только не «самым образованным электоратом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя вопрос о принадлежности Крыма, вспомнила о Германской Демократической Республике и истории ее поглощения Федеративной Республикой Германия.

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