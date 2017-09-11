Москва, 11 сентября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В 2018 году средняя цена на нефть составит 40—43 доллара за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, на это повлияют «финансовые инструменты США».

lalabell68 Нефть

Сечин отметил, что девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%, и если привести соответствующие коэффициенты, то можно увидеть, что в США истинная цена составляет порядка 40 долларов за баррель.

Последний раз цена на нефть марки Brent опускалась к отметке 40 долларов за баррель в начале 2016 года. В августе котировки падали до уровня 41,51 долларов за баррель. В дальнейшем цены были выше отметки 43 доллара за баррель.

Самая низкая цена на нефть марки Brent в 2017 году составила 44,3 доллара за баррель, максимальная цена в году была зафиксирована в январе — $58,37 за баррель.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что стоимость нефти в 2018 году составит 45—55 долларов за баррель. Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует, что в первом квартале следующего года цены будут стабильны, а затем начнут снижаться.