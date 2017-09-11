Тверь, 11 сентября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Пять партий из семи, принимавших участие в выборах в городскую думу Твери, по результатам голосования сумели преодолеть пятипроцентный барьер и проходят в парламент, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные обработки бюллетеней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По итогам обработки 63 тыс. 171 бюллетеня, признанного действительным, наибольшее число голосов избирателей набрала партия «Единая Россия» — за нее проголосовали 44,15% избирателей. За «Родину» голоса отдали 10,73% жителей, за «Справедливую Россию» — 9,62%, ЛДПР получила 8,01% избирателей, КПРФ — 14,07%. Не сумели преодолеть пятипроцентный барьер партии «Яблоко» (2,81%) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,93%). Значительная часть избирателей — 5,32% — проголосовали против всех.

Крайне низкой оказалась явка на выборы — к 20:00 на участки пришли лишь 18,83% избирателей.

«Две последние недели политические партии занимались борьбой между собой, а нужно было привлекать избирателей на участки», — объяснила причины ситуации журналистам председатель облизбиркома Валентина Дронова.

В районах области, где 10 сентября так же проходили муниципальные выборы, жители были значительно активнее. Например, на выборах депутатов Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области явка превысила 80%.

На момент закрытия избирательных участков в избирательной комиссии Тверской области не было ни одной письменной жалобы либо обращения, сообщили в облизбиркоме. В территориальных избирательных комиссиях, организовывавших 46 избирательных кампаний, таких обращений зафиксировано всего 7.

«При этом избирательная комиссия Тверской области тщательно фиксировала все телефонные звонки, обращения граждан, анализировала информацию с сайтов новостных агентств и СМИ, связанную с ходом голосования. Каждый такой случай будет проверен, если потребуется — в том числе и с привлечением правоохранительных органов», — отметила Валентина Дронова.