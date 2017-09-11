Низкая явка и «против всех»: как проголосовали жители Твери
Тверь, 11 сентября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Пять партий из семи, принимавших участие в выборах в городскую думу Твери, по результатам голосования сумели преодолеть пятипроцентный барьер и проходят в парламент, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные обработки бюллетеней.
По итогам обработки 63 тыс. 171 бюллетеня, признанного действительным, наибольшее число голосов избирателей набрала партия «Единая Россия» — за нее проголосовали 44,15% избирателей. За «Родину» голоса отдали 10,73% жителей, за «Справедливую Россию» — 9,62%, ЛДПР получила 8,01% избирателей, КПРФ — 14,07%. Не сумели преодолеть пятипроцентный барьер партии «Яблоко» (2,81%) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,93%). Значительная часть избирателей — 5,32% — проголосовали против всех.
Крайне низкой оказалась явка на выборы — к 20:00 на участки пришли лишь 18,83% избирателей.
«Две последние недели политические партии занимались борьбой между собой, а нужно было привлекать избирателей на участки», — объяснила причины ситуации журналистам председатель облизбиркома Валентина Дронова.
В районах области, где 10 сентября так же проходили муниципальные выборы, жители были значительно активнее. Например, на выборах депутатов Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области явка превысила 80%.
На момент закрытия избирательных участков в избирательной комиссии Тверской области не было ни одной письменной жалобы либо обращения, сообщили в облизбиркоме. В территориальных избирательных комиссиях, организовывавших 46 избирательных кампаний, таких обращений зафиксировано всего 7.
«При этом избирательная комиссия Тверской области тщательно фиксировала все телефонные звонки, обращения граждан, анализировала информацию с сайтов новостных агентств и СМИ, связанную с ходом голосования. Каждый такой случай будет проверен, если потребуется — в том числе и с привлечением правоохранительных органов», — отметила Валентина Дронова.