Варшава, 11 сентября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Посла Украины в Польше Андрея Дещицу вызвали в польское внешнеполитическое ведомство после инцидента с Михаилом Саакашвили на польско-украинской границе, заявил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, сообщает 11 сентября «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, украинского посла в МИД Польши вызвали для «дачи пояснений» к произошедшим событиям на польско-украинской границе на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Шегини» во время приезда экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Евродепутат отметил, что украинские власти повели себя «нецивилизованно», их действия не согласуются с имиджем страны, подписавшей договор об ассоциации с ЕС.

«Мы считаем, что это (запрет Саакашвили на въезд на Украину — ИА REGNUM ) противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина соответственно договору об ассоциации с ЕС», 3 сказал Сариуш-Вольский.

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Он подчеркнул, что у Киева нет «законных оснований для запрета» Саакашвили въезжать в страну. Также евродепутат добавил, что он поставит вопрос о действиях Украины на ближайшем заседании Европейского парламента.

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили со своими товарищами с боем прорвался через пропускной пункт «Шегини» на границе Польши и Украины. Пограничники поставили заслон на КПП, однако плотное кольцо из людей вокруг Саакашвили смогло прорвать заслон.