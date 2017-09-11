Львов, Украина, 11 сентября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. 10 сентября бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, ранее пересекший границу Польши, прибыл во Львов и поужинал с мэром города Львова Андреем Садовым, сообщает украинский телеканал «112».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса

Ужин проходил в ресторане Mons Pius на улице Леси Украинки. Заведение было оцеплено бойцами батальона «Донбасс», которые никого не пускали внутрь. После полуночи Саакашвили и Садовый вышли к журналистам. Мэр Львова приветствовал приезд Саакашвили и назвал недопустимыми вещи, которые состоялись 10 сентября на границе, а именно отмену движения поездов и «минирование» пункта пропуска «Шегини».

Саакашвили прокомментировал появление своего имени в базе «Миротворец», куда вносятся граждане Украины и иностранцы, чья деятельность угрожает суверенитету страны. По словам политика, в этом вина министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом Саакашвили отрицает, что его сторонники нарушили закон при прорыве на территорию пункта пропуска «Шегини». Как утверждает политик, люди имели право на те действия, которые они совершили.

10 сентября, вместо пересечения границы на КПП «Краковец», Саакашвили попытался въехать на Украину на поезде Интерсити, но поезд остановили. После этого политик заявил, что его команда на польской границе «возвращается к первому плану» и едет на пункт пропуска «Краковец», однако вместо этого отправился в пункт пропуска «Шегини». Его сторонники, собравшиеся у КПП «Шегини», прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. По факту незаконного пересечения границы заведено уголовное дело.