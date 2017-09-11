Пекин, 11 сентября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому в первый рабочий день 38-й недели центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,49 976 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта впервые с мая 2016 года преодолела психологический барьер 6,5 юаня за доллар и продолжила стремительно укрепляться.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Очередное укрепление национальной валюты КНР не стало сюрпризом для большинства западных и китайских экономистов, которые еще накануне прогнозировали очередной скачок курса, пишет «Чжунго жибао».

Специалисты отмечают, что цепочка укреплений китайской валюты, которая продолжается уже третью рабочую неделю, стала самой продолжительной за последние 12 лет — в последний раз юань укреплялся три недели подряд лишь в 2005 году, еще до изменения механизма расчета паритетного курса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 8 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5032 юаня за доллар.