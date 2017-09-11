Вашингтон, 11 сентября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что более она не намерена принимать участие в президентских выборах. Ранее в 2016 году она проиграла президентскую гонку Дональду Трампу.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Я поставила точку на выдвижении кандидатуры, однако я не покончила с политикой, поскольку я в прямом смысле верю, что на кону стоит будущее нашей страны», — заявила она в интервью телеканалу CBS.

В целом, Клинтон отметила, что активная часть ее политической карьеры завершена. Свое поражение на выборах в ноябре 2016 года она воспринимает болезненно.

Эти выборы и свое поражение Клинтон описала в своей книге «Что произошло» (What Happened), которая должна поступить в продажу 12 сентября. По ее мнению, главной причиной проигрыша стало то, что она использовала личную электронную почту для передачи конфиденциальных сведений.

Данный скандал, приведший к расследованию ФБР, сильно отразился на популярности кандидата-демократа. При этом в интервью Клинтон подчеркнула, что не снимает с себя ответственности за нарушение правил безопасного обращения с конфиденциальной информацией.

Напомним, новым президентом США стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Новая администрация США во главе с Трампом приступила к работе после инаугурации 20 января 2017 года.