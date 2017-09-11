Москва, 11 сентября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Российская медиагруппа «Цифровое Телевидение» и китайская компания индустрии мобильных приложений Dazzle Interactive Network Technologies (China Telecom) подписали соглашения о сотрудничестве, предусматривающие передачу китайской компании прав на крупнейший по объему пул российских мультсериалов, мобильных игр и приложений, принадлежащих компании «Цифровое Телевидение». Их распространение начнется уже в этом году.

«Цифровое Телевидение» Мультфильм

«Цифровое Телевидение» Российская медиагруппа «Цифровое Телевидение» и китайская компания индустрии мобильных приложений Dazzle Interactive Network Technologies (China Telecom) подписали соглашения о сотрудничестве

Условия соглашения предполагают передачу Dazzle «Цифровым Телевидением» права более чем на 500 эпизодов российских мультсериалов, среди которых «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Бумажки», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Волшебный фонарь» и другие. Эпизоды будут показаны на цифровых платформах и интернет-ресурсах Dazzle.

«Цифровое Телевидение» Мультфильм

Кроме того, китайская компания будет распространять девять обучающих игр для детей, созданных компанией «Интерактивный МУЛЬТ» по мотивам мультсериалов. Игры и анимационные сериалы адаптировали для продвижения в Китае, переозвучив на китайский язык, изменив графику и скорректировав сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны.

На церемонии соглашений с российской стороны присутствовали председатель Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Дмитрий Медников, директор по стратегии и правовым вопросам компании «Цифровое Телевидение» Юлия Аристархова, руководитель игрового департамента ВГТРК Ренат Незаметдинов и генеральный директор компании «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук.

«Цифровое Телевидение» Российская медиагруппа «Цифровое Телевидение» и китайская компания индустрии мобильных приложений Dazzle Interactive Network Technologies (China Telecom) подписали соглашения о сотрудничестве

Dazzle Interactive Network Technologies и «Цифровое Телевидение» также согласовали стратегию совместных действий по продвижению в Китае российского медиаконтента и подписали Меморандум о взаимопонимании по взаимодействию. Представители компаний, подписавших Меморандум, считают, что их партнерство в сфере медиабизнеса поспособствует укреплению российско-китайских культурных отношений.

В октябре в Каннах пройдет крупнейший международный рынок телевизионного и цифрового развлекательного контента MIPCOM, которому будет предшествовать (14−15 октября) рынок-спутник MIPJunior, посвященный контенту для детей и юношества. Впервые за 25 лет существования на нем будут представлены проекты «Цифрового Телевидения», среди них — мультсериал «Герои Энвелла», произведенный по заказу компании «Цифровое Телевидение» анимационной студией «Паровоз».