Берлин, 11 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Высказанное канцлером ФРГ Ангелой Меркель сравнение истории Крыма и объединения Германии указывает на историческую справедливость в вопросе возвращения Крыма в состав РФ, сообщила 11 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем аккаунте Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Захарова подчеркнула новизну заявления Меркель, указав, что ещё два года назад никто и представить не мог, что присоединение Крыма может рассматриваться в контексте объединения Германии.

«А ведь когда в 2015 году С. Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что «объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого», местная публика зашлась от возмущения… Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», — написала она.

Теперь, по мнению Захаровой, у России появился «дополнительный железобетонный аргумент, чётко указывающий на историческую справедливость случившегося», так как Меркель указала на разделенный против своей воли народ России и Крыма, а не Крыма и Украины.

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Официальный представитель МИД также указала, что историческая справедливость в данном вопросе подтверждалась не единожды, и референдумом 2014 года, и более ранними попытками проведения референдумов после распада СССР.

Захарова шутливо отметила, что, «с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что «русские хаккеры», которыми так активно пугают немцев, на этот раз взломали не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата».

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель, комментируя вопрос о принадлежности Крыма, вспомнила о Германской Демократической Республике и истории её поглощения Федеративной Республикой Германия.

«Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом «Германия поделена, тут ничего не изменить», — сказала Меркель.

Глава правительства Германии подчеркнула, что вопрос Крыма не может быть заморожен. Вероятно, Крымский полуостров канцлер сравнила с ГДР, а Украину — с Россией.