Барнаул, 11 сентября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Алтайизбирком обнародовал предварительные итоги голосования по выборам депутатов Барнаульской городской думы VII созыва. Они свидетельствуют об убедительной победе «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Муниципальные выборы в Алтайском крае

За партию власти проголосовали 49,58% (50 855 человек). Второй по популярности партией у барнаульцев стала КПРФ — 16.43% голосов (16 851 человек). Немного уступили коммунистам ЛДПР 13.01% (13 344 человек) и «Справедливая Россия» 12.83% (13 156 человек).

Также в выборах принимала участие партия «Яблоко» — 4.01% (4117 человек) и «Патриоты России» — 1.27% (13 344 человек).

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Напомним, барнаульцам предстояло выбрать 40 депутатов из 415 претендентов. Причём, вторая половина должна была определиться по одномандатным округам. Но и здесь одномандатники от «Единой России» взяли абсолютное большинство (исключение составил лишь самовыдвиженец по седьмому округу Андрей Солодилов — 2737 голосов).

Практически все кандидаты-одномандатники единороссов продемонстрировали значительный отрыв от своих конкурентов. Но наибольший зарегистрирован у Александра Локтева (избирательный округ №3). За него отдали голоса более 3,7 тысяч избирателей. Напомним, на прошлогодних выборах в Алтайское законодательное собрание сын первого заместителя председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтева участвовал как независимый кандидат, но, несмотря на весьма активную и объемную работу на своём участке, ему не хватило незначительной доли процентов голосов.

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Говоря о своём решении примкнуть к единороссам на выборах в барнаульскую гордуму, не вступая в партию, Александр Локтев отметил: «Единая Россия» — партия, поддерживаемая нашим президентом, которого я очень уважаю». По поводу своей победы в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM от заметил: «Значит люди мне доверяют, буду и далее оправдывать их ожидания».

Кроме Александра Локтева и упомянутого выше самовыдвиженца Андрея Солодилова, в Барнаульскую городскую думу, по всей видимости, войдут: Ксения Белоусова (ОИК №1, 2308 голосов), Марат Жумадилов (ОИК №2, 2084 голосов), Сергей Струченко (ОИК №4, 2149 голосов), Алексей Маликов (ОИК №5, 2802 голосов), Евгений Кулешов (ОИК №6, 2338 голосов), Юрий Ряполов — (ОИК №8, 2742 голосов), Алексей Меркулов (ОИК №9, 2354 голосов), Галина Буевич (ОИК №10, 2361 голосов), Дмитрий Абалымов (ОИК №11, 1986 голосов), Александр Гросс (ОИК №12, 3150 голосов), Александр Лисицын (ОИК №13, 1954 голосов), Людмила Ананьина (ОИК №14, 2905 голосов), Светлана Бочкова (ОИК №15, 2089 голосов), Валерий Касплер (ОИК №16, 2981 голосов), Вячеслав Перерядов (ОИК №17, 2167 голосов), Евгений Носенко (ОИК №18, 2623 голосов), Евгений Барсуков (ОИК №19, 2239 голосов), Александр Ельников (ОИК №20, 2925 голосов).

Комментарии по поводу итогов выборов руководство алтайского отделения «Единой России» озвучит на сегодняшней пресс-конференции в Барнауле.

Как уже сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания, состоявшаяся накануне в Алтайском крае, стала самой масштабной в Сибири и одной из крупнейших в России. Жителям региона предстояло определить имена более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также состоялись повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы).

Окончательные данные по явке до сих пор не озвучены, но по состоянию на 18:00 она лишь немного превышала 20%.