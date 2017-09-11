Благовещенск, 11 сентября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. 10 сентября в Амурской области завершились 177 избирательных кампаний. В выборах разных уровней приняли участие 2649 кандидатов. Интерес избирателей к голосованию был не высок, общая явка в день голосования составила 29.99%. Самая низкая явка была отмечена в столице Приамурья, где число избирателей, пришедших на участки, не достигло и 20%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

В основном амурчане выбирали местных депутатов. Самыми крупными избирательными кампаниями стали дополнительные выборы депутата в Заксобрание Приамурья, доизбрание депутатов гордумы Благовещенска и выборы мэра Свободного.

Во всех кампаниях по предварительным итогам голосования победу одержали единороссы. На втором месте ЛДПР.

Мэром Свободного стал Юрий Романов, его кандидатуру поддержали 35,8% избирателей, пришедших на участки. Новым депутатом регионального Заксобрания от Райчихинска, вместо избранного в Совет Федерации Александра Корякова станет глава города угольщиков Виктор Радченко.

Довыбранными депутатами Благовещенской гордумы также стали «единороссы». Они займут все шесть кресел.

«По предварительным итогам, единый день голосования в Приамурье прошел достаточно спокойно, за исключением некоторых территорий. Были претензии от одной из партий по избирательным комиссиям города Свободного. Из форс-мажорных обстоятельств — сразу после 20 часов был отключен свет на ряде избирательных участков города Белогорска. Восстановление прошло в течение получаса, и работа продолжилась в штатном режиме», — рассказал Николай Неведомский.

На участках оставшихся без электричества было обеспечено дополнительное освещение.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом выборы в Приамурье прошли спокойно. В региональный избирком поступило всего семь жалоб. Сейчас они находятся на рассмотрении комиссии.