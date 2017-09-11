Якутск, 11 сентября, 2017, 08:06 — ИА Регнум. В городе Олёкминске в Якутии 42,8% пришедших на избирательные участки жителей отметили свой выбор в графе «против всех». Занявший второе место кандидат не набрал и 20%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

За место главы города боролись пять человек: четверо самовыдвиженцев и один «эсер». Кандидат от «Единой России» и действующий мэр Василий Сафонов выбыл из списка кандидатов из-за наличия судимости. Оставшихся в бюллетене претендентов в главы жители Олёкминска поддержали неактивно. Сотрудник горадминистрации, баллотировавшаяся без партийной поддержки Наталья Антонова набрала 18,8% голосов, и это лучший результат. Второе место у самовыдвиженца, техника руководства службы ЦРС «Олёкминск» Ларины Гуриной (13,2%), третье — у коммуниста Юрия Клюцева (11,53%), а остальные два кандидата-самовыдвиженца набрали мене 6% голосов.

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В остальных городах Якутии, где вчера проходило голосование, избрать мэра удалось, но не обошлось без сюрпризов. Так, Вилюйск возглавит самовыдвиженец и директор школы Нюргустан Афанасьев, набравший 56,1% голосов на фоне единоросса, сотрудника управления минтруда и социального развития республики в районе Александра Комарова, которого поддержали только 17,7%. Действующий глава города Александр Шипков, напомним, в июле ушел в отпуск с последующим увольнением.

В Ленске кандидат «Единой России», замглавы горадминистрации Анатолий Макушев также не смог стать главой, так как его поддержали 34,9%. Вместо него горожане отдали предпочтения действующему руководителю города, баллотировавшемуся без партийной поддержки, Александру Хорунову (40,6%). Против всех проголосовали 7,74% избирателей.

В Среднеколымске одержать победу партии власти тоже не удалось. Кандидату от ЕР, сотруднику горадминистрации Николаю Тарасову, набравшему 21,1% голосов, люди предпочли директора филиала АО «Саханефтегазсбыт» Владимира Шаборшина, его результат — 42,5%.

Жители Мирного неактивно, но поддержали назначенного в марте исполняющим обязанности главы города единоросса Клима Антонова — с результатом 38% и на фоне крайне низкой явки в 21,3%. Зато в Удачном действующего мэра и представителя ЕР Артура Приходько выбрали 73,8% избирателей. Но картину портит то, что кандидатов в главы там было всего два: помимо мэра, баллотировался только самовыдвиженец, начальник из УГОК АК АЛРОСА Валентин Иванов, который набрал 12,8%, ненамного больше графы «против всех» (11,4%).

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Гладко всё прошло и в Нерюнгри, где руководить городом жители оставили выдвигавшегося от «Единой России» мэра Леонида Олейника (51,12%). Второе место занял представитель ЛДПР Андрей Дорогань (23,19%). Против всех проголосовали 9,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, глав выбирали вчера в восьми городах Якутии, в том числе в Якутске. По итогам голосования столицу республики продолжит возглавлять Айсен Николаев, набравший 68,41% голосов. Второе место занял кандидат «против всех» с результатам почти 11%. Всего в республике 10 сентября завершилось более 500 избирательных кампаний, в том числе были избраны главы восьми муниципалитетов республики.