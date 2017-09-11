Ярославль, 11 сентября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Ярославской областной избирательной комиссией опубликованы предварительные итоги голосования на выборах 10 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Выборы в Ярославской области состоялись

По состоянию на 4 часа утра обработаны 338 772 бюллетеня. На губернаторских выборах с огромным отрывом лидирует Дмитрий Миронов с убедительным результатом в 79,32%.

Остальные кандидаты показали следующие результаты:

Сергей Балабаев (ПАРНАС) — 5,88%,

Андрей Ватлин (ЛДПР) — 2,91%

Кирилл Панько (Коммунисты России) — 1,23%

Михаил Парамонов (КПРФ) — 8,61%

На выборах в муниципалитет Ярославля «Единая Россия» набрала 48,95%.

По другим партиям получены следующие цифры: КПРФ — 15,79%, ЛДПР — 8,95%, «Справедливая Россия» — 7,05%, «Яблоко» — 4,1%, Коммунисты России — 2,23%, ПАРНАС — 3,92%, Патриоты России — 3,53%, РОДИНА — 0,90%.

Таким образом, по данным предварительного голосования, 5% барьер преодолели «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Они и поделят между собой мандаты.

По одномандатным округам определились лидеры, которые, как правило, идут с существенным отрывом, так что спорных ситуаций, скорее всего, не возникнет.

Округ №1 Алексей Морозов

Округ№2 Андрей Золотовский

Округ №3 Вадим Канашкин

Округ №4 Владимир Молодкин

Округ №5 Роман Галагаев

Округ №6 Михаил Шабанов

Округ №7 Сергей Смоленский

Округ №8 Илья Горохов

Округ №9 Алексей Чернобровкин

Округ №10 Михаил Писарец

Округ №11 Александр Дегтярев

Округ №12 Дмитрий Петровский

Округ №13 Дмитрий Волончунас

Округ №14 Юлия Миронова

Округ №15 Константин Шлапак

Округ №16 Игорь Бортников

Округ №17 Александр Забирко

Округ №18 Миша Халтян

Округ №19 Дмитрий Кузьмин

Сразу после закрытия участков прошедший выборный день прокомментировал председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров. По его словам, не поступило ни одного сигнала о каких-то эксцессах, все прошло в штатном режиме. У наблюдателей к выборам в Ярославской области также нет претензий.