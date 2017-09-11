Берлин, 11 сентября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на призыв МИД Турции воздержаться своим гражданам от поездок в Германию из-за возможных антитурецких настроений, пишет 10 сентября Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

На предвыборном мероприятии в городе Дельбрюк (земля Северный Рейн-Вестфалия) она заявила, что в «Германии не арестовывают незаконно журналистов и не держат их в следственном изоляторе», ссылаясь на незаконные задержания немецких граждан в Турции.

Помимо этого, Меркель в очередной раз обратилась с критикой в адрес Анкары за задержание немецкого журналиста Дениза Юцеля, который уже полгода «незаконно находится в турецкой тюрьме».

Канцлер подчеркнула, что турецким гражданам, желающим приехать в Германию, ничего не грозит.

«В Германии царит свобода слова и верховенство права, и мы гордимся этим», — отметила она.

Напомним, МИД Турции обратилось к своим гражданам с призывом воздержаться от поездок в Германию, а также турецким гражданам в ФРГ — «держаться подальше от всех предвыборных мероприятий».