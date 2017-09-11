Москва, 11 сентября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 сентября завершились в минусе. Снижение котировок усилилось в связи приостановлением работы некоторых НПЗ в США в ожидании приближающегося к Флориде урагана «Ирма», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На американской сессии баррель Brent подешевел на 2,35%, до $53,54.

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Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Сегодня, 11 сентября, «Ирма» заливает Флориду. Неподалёку гуляет ураган «Хосе». Национальный центр США по предупреждению ураганов заявил, что он снизился до третьей категории.

Данные от Baker Hughes рынок проигнорировал. Общее число буровых установок увеличилось на одну единицу, до 944. Число буровых на нефть снизилось на четыре единицы, до 756 штук. Число буровых на газ увеличилось на четыре единицы, до 187 штук.

11 сентября цена восстановилась до $56,97 после пятничного падения. Пятничное снижение цен на нефть можно рассматривать как коррекционное движение. Как только ураганы стихнут и НПЗ выйдут на полную мощность, рост котировок продолжится. Ближайшая цель для покупателей $55,55.

Напомним, 8 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,30%, до $53,78 за баррель, WTI — на 3,14%, до $48,06 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 51,81 за баррель.

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