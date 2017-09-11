Москва, 11 сентября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Четвёртая мощная вспышка зафиксирована на Солнце около 19:00 (мск) 10 сентября. Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Mirvkartinkah.ru Вспышка на Солнце

«Не в силах сжечь всю энергию, непрерывно вбрасываемую сейчас в атмосферу Солнца вместе со всплывающими из его глубин магнитными потоками, наша звезда избавилась от «проблем» одним мощным взрывом», — говорится в сообщении.

Новой вспышке был присвоен наивысший балл Х8.2. Она стала уже четвертой за неделю.

Также сообщается, что в настоящий момент Земля подвергается бомбардировке тяжелыми частицами, пришедшими от Солнца. Повышенную нагрузку испытывают и околоземные спутники, а также ионосфера Земли, на которую должен был прийтись основной удар жесткого рентгеновского и ультрафиолетового излучения.

Напомним, серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Через два дня после слабых выбросов последовал взрыв, оказавшийся самым крупным за 12 лет. Этой вспышке был присвоен балл Х9.3.

Вторая мощная вспышка произошла 7 сентября, а третья — 8 сентября. Все события получили наивысший балл — Х.