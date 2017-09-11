Майами, США, 11 сентября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Ураган «Ирма» обрушился на побережье американского штата Флорида. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Камиль КОРО Порыв ветра. 1870

«В настоящее время ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за разгула стихии оказались затопленными некоторые районы города Майами.

«Многие улицы города превратились в реки, — говорится в сообщении. — Более миллиона жилых домов остались без электричества».

Экстренные службы штата Флорида 10 сентября проводили эвакуацию населения, разместив граждан во временных убежищах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Ирма» оказался самым тяжелым из тех, что когда-либо были зарегистрированы в Карибском море. Ураган уже нанес сильнейший ущерб Кубе: прибыв на остров с пятой категорией опасности по шкале Саффира — Симпсона, он «отправился» во Флориду с третьей категорией.

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