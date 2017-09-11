Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Низкая явка населения на выборы депутатов думы Петропавловска-Камчатского говорит о том, что люди стали меньше верить в выборы и в то, что после них может что-то измениться. Так считают местные политики, которые принимали участие в выборах, но особняком стоит «Единая Россия», победившая в выборах. В самой партии власти полагают, что явка была неплохой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Количество голосовавших 10 сентября в столице Камчатки людей стало сегодня одной из основных тем в социальных сетях и в местных СМИ. Большая часть оценок сводится к тому, что явка в 16,33% была рекордно низкой для краевого центра. С этим согласны и некоторые политики.

«Мне крайне неприятно осознавать, что люди перестали верить в будущее, что что-то изменится и такая маленькая явка указывает на это. Есть на все это причины. В любом случае партия ЛДПР продолжает работать на благо нашего города и его жителей», — написал в социальных сетях куратор камчатского отделения ЛДПР, депутат законодательного собрания Валерий Калашников.

Критично отнесся к явке населения и секретарь отделения КПРФ Сергей Ванюшкин. «Население разочаровано выборами, люди уже не верят в них. Видимо, для этого есть причины. Люди не верят в возможность кардинальных перемен. К самим результатам у нас тоже есть вопросы — например, там, где стояли «электронные урны», у нашей партии был результат, там, где подсчет велся вручную — хуже. Будем смотреть, обсуждать», — сказал Ванюшкин корреспонденту ИА REGNUM.

Не согласен с тем, что явка была плохой, главный единорос Камчатки Валерий Ренко. «Сегодня слышал по радио, что явка рекордно низкая, но я бы удержался от такой характеристики прошедшей кампании, потому что в 12-м году был почти такой же процент. Кроме того, мы всегда проводим аналогию с соседями — как там, если там лучше, значит чего-то не доработано. Я назову вам несколько цифр— во Владивостоке тоже были выборы в думу и явка чуть больше 12%, Хабаровский край — дума Комсомольска — явка 6%. То есть мы выглядим здесь стабильно и хорошо», — сказал Валерий Раенко, поблагодарив, все партии, которые участвовали в выборах за чистую кампанию.

ИА REGNUM отмечает, что в столице Камчатки сравнивают две фактические цифры — явку на выборы в думу в октябре 2012 года (16,62% или 23 362 избирателя) и явку на выборы 10 сентября (16,33% или 21 670 избирателей). Отсюда и приходят к выводу о низкой явке населения. Однако некоторые специалисты не согласны с такой трактовкой. Они напоминают, что прошлые выборы проходили во второе воскресенье октября — это лучшие условия, так как закончился дачный сезон и все вернулись с отпусков.

«Тем не менее, цифры вещь упрямая. Можно, конечно, сравнивать месяцы, дни, погоду, но цифры остаются цифрами — людей на участке пришло меньше. Поэтому явка и низкая. Поэтому мы её и называем рекордно низкой», — отметил в беседе с ИА REGNUM политолог Андрей Веськин.

ИА REGNUM уже сообщало, что на выборах в думу Петропавловска-Камчатского победу одержала «Единая Россия». Партия власти получит 26 мандатов из 32-х. У ЛДПР — три места, у КПРФ — два, у «Справедливой России» — одно. На места в думе претендовали 153 кандидата.