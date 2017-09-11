Владивосток, 11 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Во Владивостоке суд приговорил гендиректора местной строительной фирмы к условному сроку за мошенничество при возведении пожарного депо. Другим обвиняемым по уголовному делу проходит бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Региональный департамент градостроительства весной 2013 года заключил с гендиректором местной строительной фирмы контракт на возведение пожарного депо в Красноармейском районе. Намереваясь похитить денежные средства, обвиняемый изготовил документы, которые содержали ложные сведения об объёме выполненных работ.

На основании вышеуказанных документов и гарантийного письма от ООО «Приморье Девелопмент» компания получила деньги в размере, превышающем фактическую стоимость выполненных работ. Казне был причинён ущерб на 25,3 млн рублей.

Фрунзенский районный суд приговорил мошенника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, кроме того, он оштрафован на 200 тыс. рублей, его имущество арестовано. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего вице-губернатора Приморья Егора Ежова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве пожарного депо в Красноармейском районе.