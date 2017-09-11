Афины , 11 сентября, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Главный кандидат от Христианско-социального союза (ХСС) на грядущих выборах в немецкий парламент Йоахим Херрманн считает, что Греции должно грозить исключение из Шенгенской зоны из-за проблем с контролем морских границ, пишет 11 сентября Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Афины открыто говорят, что они не могут справиться с контролем морских границ, тогда мы должны сказать, что Греция больше не может быть частью Шенгенской зоны, — отмечает Херрманн. — Мы должны, в первую очередь, защищать свои границы».

Немецкий политик упоминает тот факт, что за 2,5 года в Германию прибыли 1,5 млн беженцев, 70% из которых не имели никаких документов, виной чему, по мнению Херрманна, является «неэффективный пограничный контроль».

Глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус, напротив, считает, что именно страны ЕС вовремя не помогли Греции с наплывом беженцев, ведь еще до кризиса в 2015 году Греция и Италия просили Брюссель о помощи в защите внешних границ Евросоюза.

Напомним, Италия и Греция являются основными странами, через которые беженцы попадают в ЕС. На Италии заканчивается средиземноморский маршрут, на Греции — балканский маршрут, который был закрыт в 2016 году.

Несмотря на это, через Грецию в ЕС продолжают пребывать нелегальные мигранты, за что многие европейские политики критикуют греческое руководство.