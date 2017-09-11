Калининград, 11 сентября, 2017, 07:11 — ИА Регнум. На губернаторских выборах в Калининградской области убедительную победу одержал врио главы региона Антон Алиханов. За него отдали голоса 255.491 избирателей, или 81,06%. Таковы данные обработки 100% протоколов избирательных участков, сообщила сегодня, 11 сентября, корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь облизбиркома Анастасия Буймова.

Gov39.ru Убедительную победу на выборах одержал Антон Алиханов

На втором месте — депутат облдумы, первый секретарь обкома КПРФ Игорь Ревин с 8,89%. На третьем — депутат облдумы, координатор ЛДПР Евгений Мишин с 5,48%. Председатель местного отделения партии «Зелёные» Екатерина Тимофеева набрала 2,53% голосов.

Явка составила 39,35% от числа всех зарегистрированных избирателей.

Сравнивая результаты с итогами губернаторских выборов двухлетней давности, следует отметить, что при почти аналогичной явке (39,5%) КПРФ и ЛДПР несколько снизили свои показатели.

Так, в 2015 году за Ревина отдали голоса 10,2% избирателей (минус 1,3%), за представителя ЛДПР — тогда был Александр Старовойтов — 7,8% (минус 2,4%).

В 2015 году губернатором был выбран Николай Цуканов, которого поддержало 70,4% избирателей. Таким образом, в Калининградской области укрепились позиции «Единой России», от которой выступали и Цуканов, и Алиханов — на 10,66%.