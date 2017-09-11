Афины , 11 сентября, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступает против прекращения переговоров с Турцией о членстве в ЕС, пишет 10 сентября Der Spiegel.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Об этом греческий политик заявил в своем выступлении на международной торговой ярмарке, которая прошла 9 сентября в Салониках.

Он считает, что закрытие вопроса о турецком членстве в ЕС сыграло бы на руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Греческий премьер-министр отнесся с критикой к словам ведущих немецких политиков канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее оппонента Мартина Шульца на теледебатах 3 сентября, в ходе которых они выступили за прекращение переговоров с Турцией о членстве в Евросоюзе.

«Окончание переговоров с Анкарой было бы тактической и стратегической ошибкой, — заявил Ципрас. — Это было бы выгодно только Эрдогану».

Напомним, переговоры между Турцией и ЕС длятся с 2005 года, за 12 лет были открыты 16 из 25 глав переговорного досье.

Как сообщает ИА REGNUM, в настоящее время переговоры о членстве Турции заморожены. Брюссель утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов, — все это тормозит переговоры о членстве Турции в ЕС.