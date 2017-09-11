Единый день голосования, 11 сентября и новая угроза для Земли: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- От слов к делу: долларовых аукционов в Венесуэле больше не будет;
- Национальные дни молитвы: Трамп призвал нацию молиться перед 11 сентября;
- Сделка с Китаем будет не последней: очередные кульбиты акций «Роснефти»;
- Привычка врать и изворачиваться: постпред Украины при ООН восхищён Василием Небензей;
- От 12 и выше: как голосовали в региональных центрах России;
- Не астероид так вулкан: в NASA назвали самую серьёзную угрозу для Земли.