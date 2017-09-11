Пхеньян, 11 сентября, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Давление на КНДР со стороны США входит в стадию абсолютного безрассудства. Пхеньян готов ответить на жесткие санкции такими мерами, которые причинят Соединенным Штатам величайшую боль и страдания за всю их историю. Соответствующее заявление МИД КНДР распространило 11 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Как отмечают в северокорейском МИД, санкции и давление со стороны Вашингтона нацелены на полную ликвидацию суверенитета и права КНДР на существование. Этот процесс входит в «абсолютно безрассудную фазу» — США формируют наиболее жесткую «санкционную резолюцию».

В ведомстве также заявили, что Вашингтон намерен манипулировать Совбезом ООН. При этом мощный водородный заряд, испытанный ранее, в Пхеньяне назвали «средством сдерживания» нарастающей угрозы со стороны США.

«КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер. Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такую великую боль и страдания для США, через которые они не проходили за свою историю», — говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 сентября намечено вынесение проекта резолюции США по санкциям против КНДР на голосование Совета Безопасности ООН. Документ был сформирован после того, как 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для установки в боевой части межконтинентальных баллистических ракет. По оценкам японских специалистов, мощность испытанного заряда составила от 120 до 160 килотонн, что в десятки раз превышает мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму.

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