Санкт-Петербург, 11 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 28 августа ВЦИК вызвал верные правительству и Советам части войск из Кронштадта и Выборга в Петроград. Сегодня около 9 часов утра войска стали прибывать. «Рабочий» 31 августа пишет, что они прибыли согласно постановления ЦК большевиков.

Рабочие Донбасса

Корнилов издал в Ставке приказ №900, в котором объясняет смысл происшедших событий:

«1) взрыв в Казани, где погибло более миллиона снарядов и 12 тыс. пулеметов, произошел при несомненном участил германских агентов;

2) на организацию разрухи рудников и заводов Донбасса и юга России Германией истрачены миллионы рублей;

3) контрразведка из Голландии доносит: а) на днях намечается одновременно удар на всем фронте с целью заставить дрогнуть и бежать нашу развалившуюся армию; б) подготовлено восстание в Финляндии; в) предполагаются взрывы мостов на Днепре и Волге; г) организуется восстание большевиков в Петрограде;

4) 3 августа в Зимнем дворце на заседании совета министров Керенский и Савинков точно просили меня быть осторожнее и не говорить всего, так как в числе министров есть люди ненадежные и неверные;

5) я имею основания также подозревать измену и предательство в составе различных безответственных организаций, работающих на немецкие деньги и влияющих на работу правительства …

Должность Верховного главнокомандующего я не сдал, да и некому ее сдать, так как никто из генералов ее не принимает».

В завершение Корнилов призывает к сплочению на фронте и уверяет, что он не контрреволюционер.

Крымов в приказе № 128 приводит приказ Керенского о смещении Корнилова и ответ последнего. Далее он пишет:

«Генерал Корнилов приказал передать… что все главнокомандующие признают в это тяжелое время Верховным главнокомандующим лишь одного генерала Корнилова, все распоряжения которого действительны. А казаки давно постановили, что генерал Корнилов несменяем, о чем и объявляю для руководства. Сегодня ночью из Ставки Верховного главнокомандующего и из Петрограда я получил сообщение о том, что в Петрограде начались бунты. Голод увеличивается еще и от того, что обезумевшие от страха люди при виде двигающихся к Петрограду своих же войск разрушили железные дороги и тем прекратили подвоз продовольствия к столице» и т. д.

Августа (за полторы недели до Корниловского мятежа) на Александровском вокзале (в Москве)

Петлюра послал телеграмму Керенскому, где сообщает о действиях против Корнилова на Украине.

Чхеидзе объявляет в воззвании к населению от имени комитета по обороне революции о сокращении хлебного пайка до ½ фунта, как на основную, так и на дополнительную карточку, и призывает всех к спокойствию.

«Известия» печатают воззвание ВЦИК и ИК ВСКД к офицерам и солдатам, где призывают их к сплочению и поддержке правительства против Корнилова и воздержаться от самосудов. От их же лица публикуется воззвание к железнодорожникам, почтово-телеграфным служащим.

В газетах опубликовано обращение «Ко всем крестьянам» за подписью Чернова, где он, в резких выражениях говоря о заговоре и выступлении Корнилова, зовет «крестьян в армии — крестьян в солдатских шинелях» не слушаться Корнилова, требует ареста его и зовет на поддержку правительства.

Газеты печатают обращение Савинкова к населению с призывом к спокойствию и обещанием поступить «со всяким посягающим на завоевания революции», как с изменником.

Филоненко освобожден от должности верховного комиссара. Керенский в своих показаниях следственной комиссии говорит, что настоял на его увольнении ввиду того, что Филоненко, будучи верховным комиссаром, вечером 26 августа настаивал в разговоре с Корниловым на образовании диктатуры из четырех лиц: Корнилова, Керенского, Савинкова и Филоненко, в противовес единоличной диктатуре Корнилова, хотя Временное правительство не уполномочивало его это делать.

«Рабочий» по поводу корниловщины пишет:

«Революционные полки выведены из Петрограда и с одобрения Временного правительства обезоруженные отправлены на окопные работы всего несколько дней тому назад… Не будем же скрывать от себя всей опасности положения. Оборона Петрограда находится не в надежных руках революционных солдат и рабочих. Она — в руках тех, которые сами всей своей контрреволюционной политикой отогрели змею корниловского удара…

Вот уже двое суток, как заговор открыт. Почему же не приведены в боевой порядок воинские части в Петрограде, почему солдаты сидят без патронов? Почему не вооружены рабочие? Почему не созданы революционные рабочие батальоны?»

Революционные полки

Он же пишет про действия РСДРП (б):

«В рабочих районах все пришло в движение, рабочие вооружаются. Создана правильная связь с партийными и революционными центрами. Решимость питерского пролетариата защищать дело революции не знает пределов. Бурю негодовании вызвало известие о том, что ВЦИК снова затеял канитель соглашательства с буржуазией, высказавшись за сохранение коалиционного правительства».

Далее «Рабочий» пишет о том, что в Кронштадте оборону взял в свои руки Совет. Газета также требует освобождения всех революционеров-политзаключенных.

«Рабочий» печатает резолюции о задачах организации и резолюции-приветствия большевистским вождям и борцам, вынесенные на только что состоявшейся первой конференции Петроградской рабочей молодежи, представлявшей 13 000 организаций молодых рабочих.

Возвратившаяся в Петроград мусульманская депутация сообщила, что солдаты Дикой дивизии заявили, что на Петроград они не пойдут, в особенности же не двинутся первыми.

Делегация 2-го Балтийского экипажа отправилась для переговоров с войсками генерала Корнилова. Из бесед с солдатами выяснилось, что они введены в заблуждение генералом Корниловым. Солдаты, узнав истину, возмутились провокацией и обещались рассказать об этом своим товарищам. В войсках Корнилова преобладают ингуши, непонимающие русского языка, восстановлена дисциплина царского режима. За не отдание чести солдаты избивались плетью. Часть матросской делегации, агитировавшая среди солдат в одной из деревень, была офицерами арестована и посажена в темный сарай, но через четыре часа освобождена.

Солдаты

День прошел спокойно. Никаких эксцессов не было. Уже с утра выяснилось, что положение Корнилова ухудшается с каждым часом. Имелись достоверные сведения о том, что к правительству явилась делегация от нескольких частей, шедших на Петроград по приказу Корнилова, которая заявила, что они были обмануты относительно положения дел в Петрограде, что они не думали выступать против Временного правительства и, напротив, готовы оказать ему всяческую поддержку. Имелись сведения также о том, что генералы Деникин и Эрдели арестованы вместе со своими штабами, и все фронты остаются верными правительству.

Днем стало известно, что ставка генерала Корнилова со всех сторон окружается правительственными войсками — в их руках находятся Псков, Витебск и станция Дно.

Днем же получены сведения о том, что почти весь Петроградский гарнизон выступил из города, согласно предписанию Савинкова, для окружения корниловских эшелонов, находящихся между Лугой и Павловском. Несколько позже стало известно, что часть эшелонов окружена правительственными войсками.

В штаб прибыли делегация от 1-го корниловского эшелона 1-й донской дивизии с выражением покорности правительству. Казаки заявляют, что они до самого последнего момента не знали, зачем их посылают.

Керенский телеграфировал Крымову:

«В Петрограде полное спокойствие. Никаких выступлений не ожидается. Надобности в вашем корпусе нет никакой. Временное правительство приказывает вам под вашей личной ответственностью остановить движение к Петрограду, отданное вам смещенным Верховным главнокомандующим, и направить корпус не в Петроград, а по его оперативному назначению в Нарву».

Сосредоточенный в Луге корпус генерала Крымова, согласно полученному от Керенского приказанию, вышел из Луги и направился в Нарву. Таким образом, надо считать, что этот корпус подчинился правительству.

К вечеру 29 августа правительством получены сведении о том, что Дикая дивизия совершенно изолирована и отрезана от сообщения с генералом Корниловым. Выяснилось, что с ее стороны нельзя ожидать наступления.

Дикая дивизия

Комиссар Западного фронта телеграфирует, что командный состав лоялен правительству. Такое же сообщение получено с Румынского фронта. Комиссар Румынского фронта в секретном разговоре по прямому проводу говорит, что часть командного состава примкнула к правительству свободно, другая же часть догадалась, что нельзя идти за Корниловым.

К утру поступили телеграммы с выражением верности правительству от генерала Щербачева (Румынский фронт), Валуева (Западный) и Пржевальского (Кавказский). Главнокомандующий Северным фронтом Клембовский смещен с должности, на его место назначен генерал Бонч-Бруевич. Командующий особой армией генерал Эрдели и некоторые чины штаба арестованы.

Вечером было выпущено обращение Керенского к населению, в котором он сообщает, что лишь небольшие отряды войск остаются в заблуждении и подчиняются Корнилову.

Милюков по поводу ликвидации выступления пишет:

«Вопрос был решен действительно не столько передвижениями войск, стратегическими или тактическими успехами правительственных или корниловских отрядов, сколько настроением войск. Вопрос решили — здесь, как и на фронте, — не полководцы, а солдаты… «Кровопролития» не состоялось по той простой причине, что никто не хотел проливать кровь и жертвовать для этого собой…

Это открывало возможность влияния на корниловские войска излюбленным способом «демократических организаций»: путем посылки делегаций для переговоров… Достаточно было солдатам двух противоположных сторон оказаться друг против друга, чтобы проявилось то же братание, которое стало привычным на фронте…»

Ночью и сегодня утром был произведен повальный обыск в гостинице «Астория». Удалось установить, что около 200 номеров были заняты офицерами, но обитатели их отсутствуют. Арестовано лишь 14 человек. «Рабочий» пишет, что в связи с заговором Корнилова арестовано в Петрограде 80 человек.

«Социал-демократ» печатает жирным шрифтом: «Что нужно сделать немедленно?» Его требования — вооружить рабочих, арестовать всех контрреволюционеров из Госдумы, военной лиги, офицерского состава и т.д.

В Москве соединенное заседание Советов Р. С. и К. Д. единодушно всеми фракциями принимает создание органа революционного действия для борьбы с контрреволюционным заговором. Бухарин от имени большевиков заявляет, что они входят в этот орган революционного действия с технической целью борьбы с корниловской диктатурой. Затем собрание единогласно принимает резолюцию протеста против репрессий по отношению к большевикам, принятую на соединенном заседании Исполкомов.

Совет

В Москве по инициативе совета профсоюзов было созвано соединенное заседание правлений всех профсоюзов. Присутствовало свыше 450 представителей. Вынесена резолюция, требующая закрыть буржуазную контрреволюционную прессу и передать типографии под социалистические издания. Заседание напоминает, что еще в момент Московского совещания протестовало против начавшейся там контрреволюции. В следующей резолюции говорится о создании красной рабочей гвардии.

Верховский издал приказ Московскому военному округу, в котором объявляет военное положение, отстраняет противников правительства от командования, грозится подавлять любую попытку сопротивления приказам:

«Бывший Верховный главнокомандующий не исполнил приказа Временного правительства: командования не сдал и в то же самое время, когда немцы прорываются у Риги на Петроград, снял с фронта три лучшие казачьи дивизии, направив их для борьбы с правительством и народом русским».

«Социал-демократ» обвиняет соглашателей в ряде уступок, позволивших выступить Корнилову:

«Наша буржуазия все сделала, чтобы прямо подготовить корниловский поход. Наши соглашатели все сделали, чтобы расчистить ему дорогу на Петербург… Что же они делают теперь?.. По-прежнему ведут сделки, хотят делать уступки…

Образуют директорию, в которую уже вошли скрытые к.-д.— Терещенко и Некрасов, и куда усиленно зовут явного к.-д. Кишкина».

В Царицыне вся власть — у Совета. В Новочеркасске совещание общественных организаций вынесло резолюцию с обвинением Каледина в мятеже («Приказ об увольнении и аресте Каледина подорвет окончательно его престиж в массах казачества»), против газеты «Вольный Дон», дискредитирующей правительство, и с просьбой заменить комиссара правительства Воронкова, действующего вопреки распоряжениям Временного правительства.