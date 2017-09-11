Киев, 11 сентября, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники, организовавшие незаконный переход политика через польско-украинскую границу, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано», — написал он на своей странице в Facebook.

Луценко добавил, что действия государственных институтов во время инцидента 10 сентября также получат соответствующую оценку. Поступки сторонников Саакашвили он назвал примером «права силы», который противопоставил «силе права» — законным процедурам, составляющим фундамент государства.

Генпрокурор Украины отметил, что своими действиями сторонники бывшего грузинского лидера разрушают государство. Несогласным с такой точкой зрения Луценко предложил попробовать прорваться через границу Грузии или Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на пункте пропуска «Шегини» соратники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прорвали оцепление силовиков, что позволило политику пройти на украинскую территорию. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян назвал переход Саакашвили через границу незаконным, так как при этом не были соблюдены процедуры погранично-таможенного оформления.

Ранее Саакашвили пытался добраться до Украины на поезде, однако украинские пограничники отказались пропускать состав. Бывший грузинский лидер прождал в вагоне несколько часов, а затем на автобусе отправился на польский пункт пропуска «Краковец».

Читайте подробнее: Саакашвили на Украине. Следующая остановка — Грузия?