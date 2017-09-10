Калининград, 11 сентября, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Калининградской области обработала первые данные по выборам губернатора Калининградской области. Как сообщили сегодня корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, обработаны протоколы с 171 избирательного участка, на которых проголосовало 65 800 избирателей. Всего в регионе работало 546 участков, то есть это показатель обработки трети бюллетеней.

Gov39.ru Врио калининградского губернатора Антон Алиханов

За врио губернатора Антона Алиханова на этот момент проголосовало 54 084 человек, или 82,19%.

На втором месте — лидер калининградских коммунистов Игорь Ревин — 5 339 человек (8,11%).

На третьем координатор ЛДПР Евгений Мишин — 3 285 избирателей (4,99%).

Председатель региональной ячейки экологической партии «Зелёные» Екатерина Тимофеева — 1 697 (2,58%).

Явка составила 37,97% от числа всех зарегистрированных избирателей.