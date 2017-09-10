Треть протоколов обработано: врио калининградского губернатора набирает 82%
Калининград, 11 сентября, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Калининградской области обработала первые данные по выборам губернатора Калининградской области. Как сообщили сегодня корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, обработаны протоколы с 171 избирательного участка, на которых проголосовало 65 800 избирателей. Всего в регионе работало 546 участков, то есть это показатель обработки трети бюллетеней.
За врио губернатора Антона Алиханова на этот момент проголосовало 54 084 человек, или 82,19%.
На втором месте — лидер калининградских коммунистов Игорь Ревин — 5 339 человек (8,11%).
На третьем координатор ЛДПР Евгений Мишин — 3 285 избирателей (4,99%).
Председатель региональной ячейки экологической партии «Зелёные» Екатерина Тимофеева — 1 697 (2,58%).
Явка составила 37,97% от числа всех зарегистрированных избирателей.