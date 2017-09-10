Рязань, 10 сентября, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Публикации кандидата в губернаторы Рязанской области от ЛДПР Александра Шерина в день голосования с призывами поставить галочку в бюллетене напротив его фамилии «не имели цели побудить неопределенный круг избирателей к голосованию за его кандидатуру». Такой вывод можно сделать из ответа избирательной комиссии Рязанской области на обращение корреспондента ИА REGNUM.

ИА REGNUM «Не агитация» по версии Рязанского облизбиркома

Напомним, что депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР), первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин решил опубликовать в день выборов «образец правильного заполнения избирательного бюллетеня», в котором галочка стоит напротив его собственной фамилии. Кроме того, с самого утра 10 сентября он публиковал посты с призывами голосовать за себя. Публикации перестали появляться после того, как ИА REGNUM обратилось за разъяснениями на горячую линию избиркома.

Изначально в избиркоме сообщили, что «естественно, это нарушение». И даже отказались принимать его по телефону, а попросили прислать обращение в письменном виде. Однако после мнение членов избиркома поменялось.

В ответе на обращение, который подписан заместителем председателя избиркома Дмитрием Боковым, говорится, что кандидату был направлен запрос, чтобы узнать, принадлежат ли ему аккаунты, на которых размещены публикации. Ответ на этот запрос Александр Шерин не сделал.

Но после этого члены избиркома пришли к выводу, что: а) социальная сеть не является СМИ; б) каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; в) доступ к социальным сетям ограничен кругом лиц, зарегистрированных в ней (на самом деле, нет). На основании всего этого избирком решил, что публикации не являются формой предвыборной агитации.

Отметим, что, по последней информации, в избирком Рязанской области было направлено 16 жалоб. При этом процент признанных обоснованными крайне мал. Так, ранее сообщалось, что из девяти присланных на тот момент жалоб обоснованной была признана только одна.

ИА REGNUM отмечает, что также в избирком поступали жалобы на то, что на мобильные телефоны жителей области приходили сообщения с призывами голосовать за Александра Шерина. Также рязанцы сообщали, что около избирательных участков разъезжает автомобиль, украшенных большим плакатом с агитацией за Шерина.

Между тем Александр Шерин пока занимает второе место на выборах губернатора. После обработки 80% протоколов он получает всего 8,3% (пока даже меньше, чем в 2012 году). Первое место занимает врио губернатора Николай Любимов с результатом более 80% голосов.