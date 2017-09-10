Калуга, 10 сентября, 2017, 23:37 — ИА Регнум. В сопровождении губернатора Калужской области Анатолия Артамонова гости посетили музей-усадьбу «Полотняный завод», где познакомились с историей усадьбы и действующей экспозицией, прошли по парку. Они также побывали в доме Щепочкина, построенного в конце XVIII века в стиле русского классицизма. Здесь сохранилась роспись XIX века, сегодня здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Калужскую область посетили руководители Министерства культуры России и потомки князей Трубецких

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в одном из залов музея состоялась встреча с работниками культуры области, педагогами, молодежью и журналистами, на которой Александр Трубецкой выступил с рассказом об истории своей семьи, которая некоторыми фактами связана с нашей областью. Его прапрадед князь Николай Петрович — известный в России музыковед и меценат из рода Трубецких, член дирекции московского отделения Русского музыкального общества и соучредитель Московской консерватории — в 1876 году был назначен калужским вице-губернатором. Прадед Евгений Николаевич с 1906 года и до революции владел расположенным в Калужской области имением Бегичево. Здесь он часто бывал с семьей, о чем свидетельствуют фотографии, бережно хранимые его правнуком Александром Трубецким. Они перешли ему по наследству от отца — Александра Евгеньевича, который молодым офицером прошел Первую Мировую войну и в годы революции участвовал в попытке спасения императора Николая II с семьей из большевицкого плена. В 1920 году, как и многие представители княжеских родов, эмигрировал из России.

Александр Трубецкой родился во Франции. Долгие год его работа была связана с деловыми отношениями с СССР, затем с Россией и странами СНГ. Сегодня, живя в Париже, он открыто говорит, что является патриотом России, проводит большую общественную работу в целях сохранения исторического прошлого, культурного и духовного наследия нашей страны. «Мой отец говорил мне: «Ты родился во Франции, которая нас приютила и дала тебе образование. Поэтому справедливо считать ее своей Родиной. Однако Отечество твое — не забывай этого! — Россия. Эту мысль теперь мы передаем следующим поколениям. Мои дети решили жить в России», — подчеркнул Трубецкой. Он также рассказал о жизни Трубецких в имении Бегичево.

После встречи ее участники посетили территорию бывшей усадьбы, осмотрели сохранившиеся здания и пруды. С надеждой на восстановление этого места был проведен молебен «На начинание благого дела».

В завершении поездки Олег Рыжков заметил, что Министерство культуры России уделяет большое значение вопросу сохранения архитектурного и градостроительного наследия государства. По его мнению, «сохранить его можно только, вернув в него жизнь», поэтому важно личное участие в этом деле потомков представителей лучших российских родов: «Когда находятся люди, которые многое помнят — это уникальные ситуации, которые надо ставить в пример». Заместитель руководителя федерального ведомства положительно оценил деятельность региона по возрождению исторического прошлого России. «Калужская область здесь одна из лидеров», — подчеркнул он.

Анатолий Артамонов поблагодарил гостей за визит и большой интерес к истории калужского края. «Это очень важно для молодежи, — отметил он. — Нам не следует забывать, откуда мы родом, и кто составлял славу наших мест».